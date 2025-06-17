Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti’nin düzenlediği Cemil Meriç’i Anma Programı’nda, Meriç’in Türk düşünce dünyasındaki eşsiz yerini vurguladı. Efkan Ala ve Hüseyin Yayman da Meriç’in fikirlerinin derinliğini ve kalıcı etkisini öne çıkardı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen Cemil Meriç’i Anma Programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Ersoy, Cemil Meriç’in Türk düşünce dünyasında abidevi bir şahsiyet olduğunu belirterek, “Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların durumunu en açık şekilde ifade eden isimlerden biri Cemil Meriç’tir. ‘Kamus bir milletin namusudur’ diyerek dilin millet olma vasfındaki önemini vurgulamıştır,” dedi. Meriç’in eserlerinin Batı merkezli düşünceye karşı Doğu’nun derinliğini ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, onun zorluklara karşı iradesi ve kültürel iktidarla hesaplaşmadaki özgüveniyle ilham verdiğini söyledi. Ersoy, Beşir Ayvazoğlu’nun Bu Ülke’yi bir eve benzettiğini hatırlatarak, “Cemil Meriç, bize kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi hatırlatan bir evdir” diye konuştu.

EFKAN ALA: “HADDİMİZİ BİLİP ADAM GİBİ DURMAYI MERİÇ’TEN ÖĞRENDİK”

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Meriç’in düşüncelerinin derinlemesine analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. “Haddimizi bilmeyi ama adam gibi durmayı Cemil Meriç’ten öğrendik. Mazimizin ihtişamı gözlerimizi kamaştırmasın, ama önümüzü aydınlatsın,” diyen Ala, gençlere Meriç’i anlamak için “zaman ayırmalarını” önerdi. Ala, “Hayatımızın en önemli anı, Cemil Meriç’e ayırdığımız zamandır,” diyerek onun fikirlerinin kalıcı etkisine dikkat çekti.

HÜSEYİN YAYMAN: “CEMİL MERİÇ, YATAĞINA SIĞMAYAN BİR IRMAK”

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Meriç’i “bir fikir işçisi ve savaşçısı” olarak tanımladı. “Cemil Meriç bir okuldur, yatağına sığmayan bir ırmaktır. Türk düşünce dünyasındaki peşin hükümlülüğü eleştirdi, diyalog ihtiyacını vurguladı,” dedi. Yayman, Meriç’in “kalemle doğdum” sözünü hatırlatarak, onun bu ülkenin aklına, vicdanına ve kalbine ses olduğunu ifade etti.