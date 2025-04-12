Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) yeni yönetimi belli oldu. 2021 yılından bu yana ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Altensis Yönetici Ortağı Dr. Emre Ilıcalı, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı oldu.İSTANBUL (İGFA) - 2021 yılından bu yana ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Emre Ilıcalı, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Sektörün önemli isimlerinin görev aldığı yeni yönetim, sürdürülebilir yapılaşmayı geniş kitlelere yaymak için çalışmalarına devam edecek.

Yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine ve pazarın dönüşümüne öncülük etmek vizyonuyla hizmet veren Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) yeni yönetimi belli oldu. 2021 yılından bu yana ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Emre Ilıcalı, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yeni yönetim, tüm paydaşlarıyla birlikte daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir şehirler için güçlü adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.

“Sürdürülebilir Yapılaşma İçin Daha Güçlü Bir Adım Atıyoruz”

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) yeni dönem başkanlık görevi dolayısıyla büyük bir onur ve sorumluluk duyduğunu belirten Dr. Emre Ilıcalı, “Derneğimizin bugüne kadar attığı öncü adımların üzerine koyarak, sürdürülebilir ve çevre dostu yapılaşma anlayışını daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz” dedi. Ilıcalı, yeni dönemdeki öncelikli hedefleri arasında; kamu ve özel sektör iş birliğini daha da güçlendirmek, yeşil bina sertifikasyon süreçlerini sadeleştirmek ve erişilebilirliğini artırmanın yer aldığını söyledi. Aynı zamanda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji verimliliğini arttıran, karbon ayak izini azaltan uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık kampanyaları da yürüteceklerini vurgulayan Ilıcalı, yeni dönem projelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üyelerimizin birikimleriyle eğitim ve müşavirlik çalışmalarımızı da artırarak sektörde bilgiye dayalı dönüşümü destekleyeceğiz. Üniversiteler ve STK’larla iş birliği içerisinde genç profesyonellerin bu alanda uzmanlaşmasını teşvik edecek projeler geliştireceğiz. Kısacası, Türkiye’de sürdürülebilir yapılaşma kültürünü sadece teknik bir gereklilik değil, toplumsal bir dönüşüm aracı olarak ele alıyoruz. Bu vizyonla, tüm paydaşlarımızla birlikte daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir şehirler için çalışmaya devam edeceğiz.”

İki yıl Başkanlık yaptıktan sonra görevi Dr. Emre Ilıcalı’ya devreden Mehmet Sami Kılıç: “Globalde ve ülkemizde büyüme trendindeki sürdürülebilirlik sektörünün önümüze daha fazla fırsat sunması bizleri ümitlendirmenin yanı sıra heyecanlandırıyor. Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisini kararlılıkla destekleyen ÇEDBİK’in, dünya genelindeki Yeşil Bina Konseyleri ile kurduğu iş birlikleri, ülkemizin bu konudaki hedefleri için fayda sağlamaya devam edecektir. Dr. Emre Ilıcalı’nın liderliğinde faaliyetlerine devam edecek yeni yönetim ile derneğimiz, ülkemizin 2053 sıfır karbon hedeflerine ulaşması için önemli bir destek olmaya devam edecek.”

ÇEDBİK Yeni Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi

Sürdürülebilir yapılı çevre vizyonuyla Türkiye'de yeşil dönüşümün öncülerinden olan ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği), yeni dönem yönetim kadrosunu belirledi. 2025-2026 döneminde görev yapacak yeni yönetim kurulu, sektörün farklı alanlarından gelen deneyimli isimleri bir araya getiriyor.

Yeni dönemde Başkanlık görevini Altensis’ten Dr. Emre Ilıcalı üstlenirken, Başkan Vekili olarak Turner International’dan Mehmet Sami Kılıç görev yapacak. Başkan Yardımcısı ve Sayman olarak Mimta Eco Yapı’dan Can Arda Moltay, Yönetim Kurulu Sekreteri olarak ise Arup Mühendislik’ten M. Şeref Sarıöz yer alıyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında HPP Architects’ten Buğrahan Şirin, Özgüven Mimarlık’tan Zeynep Savcı Özgüven, İltay Mimarlık’tan Ebru Ünver Karaer, ee-İstanbul’dan Bora Yücel ve TÜV SÜD Türkiye’den T. Erhan Kurucu bulunuyor.

Yeni dönemin Denetim Kurulu Üyeleri ise İZODER’den Ertuğrul Şen, THBB’den Koray Saçlıtüre ve DBS’den Muzaffer Emiroğlu olarak belirlendi.

ÇEDBİK, yeni yönetim kadrosuyla birlikte sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını daha da ileriye taşımayı ve Türkiye'de yeşil bina bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.