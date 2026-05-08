Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, dün gerçekleştirilen açılış töreniyle, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Şenliğe ilgi yüksek.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği dolu dolu ve birbirinden renkli etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor.

Çayırovalıları bilimin renkli dünyasında birçok etkinlikle bir araya getiren Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, ziyaretçilerinden de tam not aldı. Hazırlanan stantlar, bilim şovları, deney atölyeleri, teknolojik oyunlar ve çok daha fazlasıyla sadece çocuklara ve gençlere değil, her yaştan ilçe sakinlerine hitap eden Çayırova Belediyesi Bilim Şenliği, Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bilim Şenliği hakkında açıklamalarda bulunan 4. Sınıf Öğrencisi Abdullah Servet Saygı, 'Çok güzel bir etkinlik olmuş. Arabada bisiklet sürdüm, zıplama etkinliğini yaptım. Çok güzel ve çok eğlenceli bir yer, herkesin ilgisini çekebilecek yer. Çayırova Belediyesi Bilim Şenliği'yle birlikte bilim alanındaki ilgim alakam arttı.

'BİLİMİ DE ÖĞRETMENLERİMİ DE ÇOK SEVİYORUM'

Etkinliğin minik ziyaretçisi Asel Akgün ise, 'Burası çok güzel bir yer, bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bilim Şenliği'nde kürekle çekme etkinliğini yaptım. Fotoğraf çektirdim ve kendimi polis yaptım' dedi. Diğer bir minik ziyaretçi Alperen Kara ise, 'Bilim Şenliği'nde kanoya bindim. Trambolinde zıpladım. Basketbol potası tarafında oynadım biraz. Fotoğraf çekildim ve itfaiyeci oldum. Sevdiğim araçlar var burada, arabaları da çok severim. Bilimi de çok seviyorum, öğretmenlerimi de çok seviyorum' açıklamasında bulundu.

Çocuğuyla birlikte Bilim Şenliği'ne gelen Emel Yıldırım, 'Çok eğlenceli ve çok güzel bir etkinlik olmuş. Ayrıca biz de çok mutlu olduk, bizler de çocuklarımız gibi birçok etkinliğe katıldık. Araştırma etkinlikleri ve yapay zekalı fotoğraf çekilme etkinlikleri çok hoşuna gitti çocuklarımızın ayrıca deney atölyelerinde de çok meraklılardı orada da güzel vakit geçirdik. Yaptıkları etkinlikler için belediyemize çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR'

Çocuğuyla birlikte etkinlik alanında vakit geçiren Damla Hanım ise, 'Biz tüm etkinlikleri dolu dolu geçirdik. Tüm etkinliklere katıldık. Oğlum eğlendi, biz de mutlu olduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, çocuklarımız için güzel etkinlikler düzenliyor biz de aileler olarak bunlardan faydalanıyoruz' dedi.

Lise öğrencisi Yiğit Aziz Yerken bilim şenliği hakkında yaptığı açıklamada, 'Bayadır buradayım, çok etkinliği de deneyimleme şansı buldum. 3D gözlük olsun, bilgi yarışmaları olsun baya sevdim. Lise öğrencisi olmama rağmen benim de ilgimi çekti. Tüm arkadaşlarıma da burayı tavsiye ederim. Bilime merakım hep vardı ama hiç uygulama konusunda imkan bulamamıştım burada bu şansı elde ettim. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum, çok güzel düşünülmüş bir program' açıklamasında bulundu.

Muhammet Emir Kayhan, bilim şenliği hakkında yaptığı açıklamada, 'Burada olduğum için çok mutluyum. Arkadaşımla birlikte geldik, eğlenceli geçiyor, diğer günler de gelmeye çalışacağım. Beyin gücüyle küpü hareket ettirdiğim etkinliği çok sevdim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim böyle bir etkinliği düzenlediği için, tüm arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim' şeklinde konuştu.