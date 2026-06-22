Bursa Nilüfer Belediyesi'nin, kadınların hikayelerini, seslerini ve sahnedeki varlıklarını görünür kılmak amacıyla düzenlediği 'Kadın Oyunları Festivali Nilüfer', tiyatroseverlerden yoğun ilgi gören 'Şairler Mezarlığı' oyunuyla perdesini kapattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından kadın emeğini, toplumsal rollerini ve sanattaki varoluşunu desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 'Kadın Oyunları Festivali Nilüfer' tamamlandı.

15 Haziran tarihinde Balat Atatürk Ormanı'ndaki Ormandaki Kulübe'de 'Gözbağcı' oyunuyla başlayan festival; 'Olga, Maşa, İrina, Yine Üç Kız Kardeş', 'Sendrom' ve 'Lie Low' gibi dikkat çeken yapımların ardından sahnelenen 'Şairler Mezarlığı' ile final yaptı.

ŞİİR VE BEDENİN GERÇEKÜSTÜ BULUŞMASI

Festivalin son gününde izleyiciyle buluşan 'Şairler Mezarlığı', şiir ile tiyatroyu sahnede harmanlayan özgün bir deneyim sundu. Ersin Doğan'ın kaleme aldığı, Selena Demirli'nin hem yönetmenliğini hem koreografisini üstlendiği oyunda, başrolleri Dilek Uluer ve Selena Demirli paylaştı.

Fiziksel performans ile şiirsel anlatımı odağına alan yapım; biriktirilmiş hatıraların, unutulmayanların ve hiç yaşanamamış hayatların iki ruh üzerinden kesişme öyküsünü gerçeküstü bir dille sahneye taşıdı.

Ölümün ötesinde, varlık ile yokluğun iç içe geçtiği mistik bir evrende geçen oyunda, hayata veda ediş şekilleri ve dünyaya bakışları tamamen farklı iki kadının, 'Mısra' ve 'Piraye'nin zamansız buluşması anlatıldı.

Henüz doğmadan yaşamını yitiren ve dünyaya dair hiçbir anısı olmayan 'Mısra' (Selena Demirli) ile geçirdiği trafik kazası sonucu çocuklarını geride bırakarak hayata veda eden ve ölümü kabullenmekte zorlanan 'Piraye'nin (Dilek Uluer) karşılaşması, izleyenlere derin bir 'unutma ve hatırlama' sorgulaması yaşattı.

İnsan doğasındaki bencillik ve kendini önceleme hallerini işleyen yapım, umut dolu finali ile seyirciden büyük alkış topladı.