LÖSEV Bursa İrtibat Ofisi, Babalar Günü kapsamında lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile fedakâr babalarını Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde bir araya getirdi. Etkinlikte aileler, dayanışma ve sevgi dolu anlar yaşadı.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa İrtibat Ofisi, Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde gerçekleştirilen programda, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile onların en büyük destekçilerinden olan babaları bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve babaları birlikte keyifli vakit geçirirken, çeşitli aktivitelerle moral depoladı. Halat çekme yarışmalarıyla takım ruhu ve dayanışma duygusu güçlenirken, çocukların babaları için hazırladığı el emeği anahtarlıklar günün en özel anlarından biri oldu.

Uzun ve zorlu tedavi süreçlerinde çocuklarının yanında olan babalar, etkinlik sayesinde hem çocuklarıyla unutulmaz anlar yaşadı hem de benzer süreçlerden geçen ailelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

LÖSEV yetkilileri, vakfın kuruluşundan bu yana lösemi ve kanser tanısı alan çocuklar ile ailelerinin yanında olmayı sürdürdüğünü belirtti. Maddi ve manevi desteklerin yanı sıra düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle ailelerin moral ve motivasyonlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Türkiye genelinde lösemi ve kanserle mücadele eden ailelere destek veren LÖSEV, gönüllüleri ve bağışçılarının katkılarıyla daha fazla aileye ulaşmayı sürdürüyor.