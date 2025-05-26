Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS’ye hazırlanan gençler için müjdeyi duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Sınav maratonunda olan gençlerin, zorlu sürece daha iyi hazırlanabilmesi için Çayırova Belediyesi’nin kütüphaneleri, sınava kadar 7 gün 24 saat esasıyla öğrencilere hizmet verecek.

‘Eğitim önceliğimiz çocuklarımız geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırova’daki öğrencilerin en büyük destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS hazırlık sürecinde olan gençlere müjdeyi duyurdu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na kadar, ilçedeki kütüphanelerin 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vereceğini duyurdu.

FERAH DERS ÇALIŞMA ORTAMI

Öğrenciler için ferah ortamda, geniş kaynak erişimleri ve huzurlu bir ders çalışma ortamı hazırlayan Çayırova Belediyesi’nin kütüphaneleri, YKS’ye kadar 7/24 açık olacak. Sadece ilçedeki değil bölgedeki öğrencilerin de ders çalışmak için tercih ettiği yerler olan Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi, sınava kadar 7/24 esasıyla hizmet vererek, öğrencilerin gelecek hayallerine ulaşması için katkı sağlayacak. Öğrenciler, kütüphanelerin sınava kadar 7/24 açık olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendilerine böyle bir imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.