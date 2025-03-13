Kocaeli'de hemen her fırsatta Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelmeye özen gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerini Ramazan ayında da ziyaret ediyor ve iftar sofrasında buluşuyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerini yalnız bırakmazken her fırsatta Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Ramazan ayının bereketi ve maneviyatını da sakinleriyle paylaşan Başkan Çiftçi, ilçe sakinlerinin evlerini ziyaret ederek, onların istek ve taleplerini yerinde dinliyor.

Bu arada ilçe sakinleriyle iftar sofrasında da bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Çiftçi, bu kapsamda Şehit İlhan Küçüksolak’ın ailesini de ziyaret ederek, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak en büyük vazifemizdir” dedi.