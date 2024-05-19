19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çayırova’da düzenlenen programla kutlandı. Kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen kutlama törenlerinde, Çayırovalı gençlerin hazırladığı gösteriler büyük alkış aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Milli bayramımızda Çayırovalı gençlerin, günün anlam ve önemine özel hazırladığı gösteriler, kent protokolü ve Çayırovalılar tarafından ilgiyle takip edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri ilk olarak Çayırova Kaymakamlığı önünde başladı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin ve kent protokolü, Çayırova Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Daha sonra ise protokol hep birlikte Çağdaşkent Saat Kulesi önünde hazırlanan tören alanına geçti.

GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Çağdaşkent Saat Kulesi önünde gerçekleşen 19 Mayıs gösterilerini, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve Çayırovalılar katılım gösterdi. Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve İbrahim Şahin ilk olarak alandaki katılımcıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik etti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kaymakam Önal gerçekleştirdi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, büyük beğeni ve alkış alırken, Başkan Çiftçi, 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.