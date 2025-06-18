Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı vizyon projeler arasında yer alan spor lisesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 21 bin metrekare kapalı alana sahip spor lisesinde altyapı ve kaba inşaat çalışmaları sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar eğitim ve spor alanında Çayırova’ya birçok projeyi kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan spor lisesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tamamlandığında Çayırova’ya hem eğitim hem de spor alanında büyük katkılar sunacak ve ülkenin dört bir yanından öğrencilerin Çayırova’yı tercih etmesine olanak sağlayacak spor lisesinde kaba inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 21 bin metrekare kapalı alana sahip ve 24 derslikten oluşan proje kapsamında kaba inşaatın yanı sıra, altyapı çalışmaları da hız kazandı. Yurt binasının kaba inşaat çalışmaları kısa bir süre sonra tamamlanacak. Dersliklerin olduğu binanın kaba inşaatı da hızlı bir şekilde ilerliyor.

24 DERSLİKTEN OLUŞUYOR

Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen ve bittiğinde alanında sayılı liseler arasında yer alacak Çayırova Spor Lisesi’nde, öğrenciler için hemen hemen her şey düşünülmüş durumda. 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşan spor lisesi kampüsünde, 500 kişilik kapalı spor salonu, 150 kız ve 150 erkek öğrenciye hizmet verecek yurt binası, futbol ve basketbol sahası yer alacak. Sadece Çayırova’nın değil bölge ve ülke genelinden de öğrencilere de hitap edecek proje, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.