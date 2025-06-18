Gebze Belediyesi’nin öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası’nın final müsabakası büyük bir coşkuyla Aladdin Kurt Stadyumu’nda gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Minik sporcuların sahadaki heyecanına tribünlerde ortak olurken, turnuvanın final karşılaşmasını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de takip etti.

Genç yeteneklere moral vermek ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, Başkan Büyükgöz final karşılaşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ile birlikte izledi. Tribünlerden minik sporculara alkışlarla destek veren Başkan Büyükgöz, maç sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

SPORU SEVDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Spora ve gençliğe verdikleri önemi her fırsatta vurgulayan Başkan Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı sporla buluşturmak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak en büyük önceliğimiz. Bu tür organizasyonlarla hem takım ruhunu hem centilmenliği hem de sporu sevdirmeyi hedefliyoruz. Tüm minik sporcularımızı ve emeği geçen hocalarımızı kutluyorum” dedi.