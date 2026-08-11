Mardin Kırklar Kilisesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvası, bu yıl da büyük bir coşku, dostluk ve kardeşlik atmosferine sahne oldu. Nefes kesen final mücadelesinde rakibini deviren Mor Behnam Takımı, şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Turnuvanın final maçında Mor Behnam Takımı ile Mort Şmuni Takımı karşı karşıya geldi. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği ve başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 5. sete kadar uzadı. Beşinci sette de üstünlüğünü korumayı başaran Mor Behnam, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Sporun ve dostluğun ön planda olduğu bu özel final karşılaşmasını Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Mor Filuksinos Saliba Özmen de yakından takip etti.

Programda ayrıca din adamlarından Abune Hori Gabriyel Akyüz, Abune Hori Süleyman Demir ve Abune İsa Akyüz de hazır bulunarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Turnuvanın hakemliğini ve organizasyon idaresini ise Mardin Süryani Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özberk üstlendi.

Kupalar ve Madalyalar Sahiplerini Buldu

Dostluk mesajlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından ödül törenine geçildi. Şampiyonluğu göğüsleyen Mor Behnam Takımı'na kupası takdim edilirken, turnuvaya emek veren ve sahada centilmence mücadele eden tüm sporculara madalyaları verildi.

Geleneksel turnuva, organizasyona katkı sunanlara teşekkür edilmesi ve tüm sporcuların tebrik edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.