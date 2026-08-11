Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Para Yüzme Sporcusu Eda Kaya, Çorum'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Deaf Yüzme Bireysel Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Para Yüzme Sporcusu Eda Kaya, Çorum'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Deaf Yüzme Bireysel Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 7-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirilen Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Deaf Yüzme Bireysel Şampiyonası, Türkiye genelinden 44 kulüp ve 121 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına mücadele eden Eda Kaya, sergilediği başarılı performansla üç farklı kategoride dereceye girerek kürsüde yer aldı.

Eda Kaya, 100 metre kurbağalama S6 kategorisinde Türkiye 1.'si olarak altın madalyanın sahibi olurken, 100 metre serbest S7 kategorisinde Türkiye 2.'si ve sırtüstü S7 kategorisinde Türkiye 2.'si olarak iki gümüş madalya kazandı.

Elde ettiği derecelerle Ordu'yu ve Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü başarıyla temsil eden Eda Kaya, 1 altın ve 2 gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı.