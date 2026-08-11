Gaziantep, dev bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası, 69 şehirden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Taekwondo Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kamil Ocak Spor Salonu'nda 10-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek dev şampiyonada 69 şehirden toplam 702 kulüp kıyasıya mücadele edecek. Turnuvada 1091 kadın ve 920 erkek olmak üzere 2 binden fazla sporcu kürsüye çıkmak için ter dökecek.

FATMA ŞAHİN: 'SPOR YAPAN ÇOCUK KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUNUR'

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spora ve sporcuya verdikleri önemi vurgulayarak, 'Spor şehri Gaziantep hedefimize ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu şehirde 22 bin anaokulu öğrencimizi taradık. Bilimsel bir şekilde yetenek taramasına soktuk. Burada taekwondo sporuna yatkın öğrenci sayımızın 600 olduğunu gördük. Bu bağlamda bu öğrencilerimizi bu alanda yetiştirmek için devreye girdik. Bu spor yeteneğini tamamen bilimsel yöntemlerle ortaya çıkardık. '7 çok geç, 6 altın çağ' diyoruz. Biz çocuklarımızı erkenden yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Onları kulüpleştiriyoruz, çocuklarımızın ilk malzemelerini veriyoruz. Bir Gaziantep Modeli oluşturuyoruz; bu modelin içeriğinde verimlilik, koordinasyon ve iş birliği var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Spor yapan çocukların vücudu hem sağlıklı bir yapıya kavuşuyor hem de gelişimini doğru tamamlıyor. Spor çocuklarımızı bütün kötü alışkanlıklardan koruyor. Spor disiplindir, huzurdur, barıştır, hayattır.' dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentin dev organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine dikkat çekerek, 'Biz spora ve sporcuya özel bir önem veriyoruz. Gaziantep, çok büyük organizasyonların kentidir. Burada sempozyumlar, fuarlar, çok büyük çalıştaylar ve bölge toplantıları yapıyoruz. Ama böyle spor ile ilgili bir organizasyon olduğu zaman ben çok daha mutlu oluyorum. Bu yıl Bisiklet Şampiyonası yaptık, 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Şampiyonası yaptık. Birçok şampiyona yaptık ve yapacağız. Çünkü biz spora çok kıymet veriyoruz. Spor yapanın vatanına, devletine ve bayrağına daha çok yararı olacağını düşünüyoruz. Çünkü çok daha sağlıklı bireyler, sağlıklı gençler olacağını düşünüyoruz. Onun için de sporun ve sporcunun her daim yanındayız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sporu çok seviyor ve değer veriyor. Bu ilde yerel yönetimler olarak spora ve sporcuya çok destek veriliyor. Hokeyde Türkiye'nin merkezidir Gaziantep, milli takımın büyük çoğunluğu bu şehirden çıkar. Her tür hokey müsabakasında da Gaziantep Türkiye'nin merkezindedir. Bu branşın dışında da bir çok takım ve bireysel sporda Gaziantep önemli bir ildir. Taekwondoda da çok daha iddialı bir şehir olacağımızı düşünüyoruz.' diye konuştu.