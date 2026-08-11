Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Para Yüzme Takımı, Çorum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dev bütçeli rakiplerini geride bırakarak erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, Eskişehir'in adını Türkiye'nin zirvesine yazdırmaya devam ediyor. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 6-9 Ağustos tarihleri arasında Çorum Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir rüzgârı esti.

Türkiye genelinden 44 kulüp ve 121 sporcunun katıldığı dev organizasyonda, Eskişehirli yüzücüler tarihi bir başarıya imza attı.

Göz kamaştıran bir mücadeleye sahne olan şampiyonada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sporcuları sergiledikleri üstün performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yüksek bütçeli ve geniş imkânlara sahip dev rakipleriyle havuzda kıyasıya yarışan Eskişehir'in engel tanımayan yüzücüleri, topladıkları puanlarla erkekler genel klasmanında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve şampiyonluk kupasını Eskişehir'e getirdi.

BAŞKAN ÜNLÜCE: 'BU GURUR TÜM ESKİŞEHİR'İN'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gelen tarihi zaferin ardından yaptığı açıklamada sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Ünlüce, 'Çorum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dev rakiplerini geride bırakarak kupayı şehrimize getiren özel sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Onların azmi, disiplini ve hiçbir engel tanımayan şampiyonluk ruhu tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu büyük gururu bizlere yaşatan tüm yüzücülerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum.' ifadelerini kullandı.