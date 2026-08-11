Bursa'da Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Dönemi Yüzme Kursu, 2014-2019 doğumlu 140 çocuğun katılımıyla sona erdi. Antrenör Uğur Burak Kolaç eşliğinde eğitim alan çocuklar sertifikalarını alırken, Başkan Ercan Özel sportif yatırımların süreceğini belirtti.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Dönemi Yüzme Kursu başarıyla sona erdi.

2014-2019 doğumlu 140 çocuğun katıldığı eğitimlerde minik sporcular yüzme becerisi kazanarak sertifikalarını almaya hak kazandı. İlçe genelinde büyük ilgi gören kurslar, 4 grup halinde ve haftada 2 gün olacak şekilde planlandı. Toplam 8 ders süren eğitim programında, Yüzme Antrenörü Uğur Burak Kolaç rehberliğinde temel yüzme eğitimi alan çocuklar, su üstünde kalma, nefes kontrolü ve temel yüzme tekniklerini pratik yaparak öğrendi.

Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerini artırmayı ve erken yaşta spor alışkanlığı kazanmalarını önemsediklerini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediye olarak gençlere yönelik sportif yatırımları kesintisiz sürdüreceklerini vurguladı. Eğitim sürecini değerlendiren Başkan Ercan Özel, 'Çocuklarımızın güvenli ortamlarda spor yapabilmesi ve erken yaşta sporla tanışması bizim için büyük önem taşıyor. Yaz boyunca düzenlediğimiz yüzme kursunda 140 evladımız temel yüzme eğitimi alarak önemli bir kazanım elde etti. Spor yapan, kendine güvenen ve sağlıklı bireyler yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biridir. Çünkü biz çocuklarımızın hem bugününe hem de geleceğine yatırım yapıyoruz' diye konuştu.

https://youtu.be/9-oYt0OsN_U