KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, ligin zorlu deplasmanlarından Göztepe'de hata yapmadı ve sezonun son düzlüğünde liderlik koltuğunda yoluna devam etti.

Sezonun 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olan Çayırova Belediyesi, baş antrenör Ender Aslan'ın öncülüğünde mücadeleye, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Nysier Brooks ve Hakan Yapar ilk beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreğin ardından skorda Çayırova Belediyesi'nin 20-21'lik üstünlüğü yer aldı. Karşılıklı basketlerin devam ettiği mücadelede devre arasına temsilcimiz Çayırova Belediyesi, 40-43'lük avantajla gitti.

KRİTİK ANLARDA HATA YAPMADI

Heyecanın ve rekabetin bir an eksik olmadığı zorlu mücadelede maçı kazananı belirleyecek karar periyoduna 65-65'lik eşitlikle gidildi. Son periyotta ise büyük bir heyecan fırtınası hakim oldu. Maçın son 1 dakika 18 saniyesine 81-82 üstün giren Çayırova Belediyesi, Nysier Brooks'un serbest atışlarıyla farkı 3'e çıkardı. Maçın en kritik anında Roberto Gallinat'la 23 saniye kala farkı 5'e çıkaran ve skoru 81-86'ya getiren Çayırova Belediyesi, kalan sürede hata yapmadı ve mücadeleden 84-88 galip ayrılmayı başardı.

ROBERTO GALLİNAT'TAN 22 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 22 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Nysier Brooks'un 19, Ömer Utku Al'ın 15, Enes Berkay Taşkıran'ın 12 ve Berkay Candan'ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yolunda elde ettiği avantajını sürdüren ve liderlik koltuğundaki yerini koruyan Çayırova Belediyesi'nde ise maç sonunda büyük bir sevinç hakimdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Göztepe'yi de kayıpsız geçtik! Tebrikler bizim çocuklar!' dedi.