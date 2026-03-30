İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka ile Eskişehirspor futbol takımları arasındaki lig karşılaşmasını tribünden izleyerek İzmir temsilcisine destek verdi. Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak maç sırasında Başkan Tugay'ın yanına gelerek Karşıyaka Stadı'nın yapım sürecinin başlatılması nedeniyle teşekkür etti. Başkan Tugay ise 'Yapabildiğimiz en güzel stadı yapacağız' ifadelerini kullandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü ile Eskişehirspor futbol takımları arasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmayı tribünden izledi. Başkan Dr. Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş eşlik etti.

Başkan Tugay'a yoğun ilgi gösteren Karşıyakalılar stat özlemlerini tezahüratlarla dile getirdi. Tugay, devre arasında İzmirliler ile fotoğraf çektirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında stadın yapımını kapsayan protokolün hızlanması için büyük çaba harcayan ve sürecin başlamasına öncülük eden Başkan Tugay'a Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak'tan da özel bir teşekkür geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla gol krallığı yaşayan, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü sahibi tek Türk futbolcu Çolak, Karşıyaka Stadı'nın yapılacak olmasını müjde olarak nitelendirdi ve Başkan Tugay'a sporseverler adına teşekkürlerini sundu.

ÇOLAK'TAN TUGAY'A ANLAMLI TEŞEKKÜR

Tanju Çolak, 'Stada ön ayak olan başkanıma teşekkür ediyorum. Karşıyaka'ya çok büyük haksızlık olmuştu. Elinize sağlık, Karşıyaka'ya tam destek' dedi. Başkan Tugay da, 'Yapabildiğimiz en güzel stadı yapacağız. Karşıyaka'nın çok ihtiyacı vardı' ifadelerini kullandı.