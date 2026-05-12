Maltepe Belediyesi, bahar temizliği kapsamında bu kez Gülsuyu Mahallesi'nde kapsamlı bir bakım ve temizlik uygulaması gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden çalışmalarda sokaklar baştan sona elden geçirilirken, çevre düzenini olumsuz etkileyen unsurlar da ekipler tarafından kaldırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda cadde ve ara sokaklarda mekanik süpürme işlemleri yapılırken, yoğun kullanılan noktalarda yıkama araçlarıyla detaylı temizlik uygulandı.

Özellikle mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda belirlenen bölgelerde biriken atıklar ve çevreyi kirleten kullanılmayan malzemeler toplandı. Temizlik çalışmaları kapsamında yol kenarlarına bırakılan eski ev eşyaları, inşaat kalıntıları ve hacimli atıklar kontrollü şekilde kaldırılarak ilgili bertaraf alanlarına sevk edildi. Park ve kaldırımlarda görüntü oluşturan yabani otların temizlenmesiyle birlikte mahallede daha ferah bir görünüm sağlandı. Yetkililer, ilçe genelinde sürdürülen temizlik ve bakım faaliyetlerinin belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde aralıksız devam edeceğini ifade etti.