Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Dyson’ın yüzü, ünlü ve başarılı oyuncu Sinem Ünsal’ın saçları Dyson Güzellik Teknolojilerinin dokunuşuna emanetti. Dyson’la beraber Cannes yolculuğuna çıkan güzel oyuncu, havalı saçlarıyla dikkatleri üzerine toplarken tüm şıklığı ve zarafetiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı.

Akdeniz'e bakan ve şehrin en güzel manzaralarından birine sahip olan Hotel Majestic'te bulunan Dior Suite’inde, Dyson Güzellik teknolojileri kullanılarak, ünlülere ve özel konuklara kırmızı halıda yürümeden önce kişisel bir saç şekillendirme deneyimi sunuldu. Dyson’ın, bu seneki en önemli konuklarından biriyse markanın yüzü, ünlü ve başarılı oyuncu Sinem Ünsal oldu.

Sinem Ünsal Dyson'la Kırmızı Halıya Hazırlandı

Kırmızı halıda yürürken saçları ve tarzıyla büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal’ın saçları Dyson Türkiye Güzellik Kategorisi Marka Elçisi ve saç stilisti İbrahim Zengin’in imzasını taşıdı. Ünsal’ın, Amor Garibovic tasarımlı transparan detaylı, dramatik kuyruklu ve heykelsi kadife elbisesiyle uyumlu bir saç görünümü yakalanmak istendi. Eski Hollywood zarafeti ve modern Fransız yumuşak dalgalarından ilham alınarak günümüze uyarlanan bir sonuç ortaya çıkarıldı. Amaç feminen ve güçlü ama aynı zamanda sade ve akılda kalan bir kırmızı halı ifadesi elde etmekti.

İbrahim Zengin, Ünsal’ın saçlarını öncelikle Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma setinin kurutma başlığıyla kökten uca hacimli bir saç yaratmak için ıslaktan nemli hale getirdi. Sonrasında, hafif nemli saç, 40 mm bukle başlığı kullanılarak içe doğru saç dalgalandırıldı. Cannes’ın nemli ve rüzgârlı havası göz önünde bulundurularak, saçta kalıcılık sağlamak için soğuk hava ile sabitlendi. Bukleler elde edildikten sonra, fırça ile dalgalar hafifçe taranarak son dokunuş yapıldı. Böylelikle Dyson’ın yüzü Sinem Ünsal’ın kusursuz Cannes stiline ulaşıldı.