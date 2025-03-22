Çanakkale’de 110 yıl önce düşmana geçit vermeyerek ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazmış olan şehit kahraman komutanların torunları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda, dedelerinin Çanakkale Cephesi’nde yaşadıklarını anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Çanakkale Savaşı’nda şehit düşmüş komutanları anmak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla ‘Dededen Toruna-Çanakkale Cephesi Kahraman Komutanları’ isimli söyleşi düzenlendi. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki programa, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda görevli komutanlar ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Karataş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, Yarbay Hüseyin Avni Bey’in torunu Hüseyin Avni Tanman, Yarbay İzzettin Bey’in torunu İzzeddin Çalışlar, Yarbay Mehmet Nuri Bey’in torunu Yasemin Conker, Binbaşı Ali Faik Bey’in Torunu Erdal Kabatepe ve Binbaşı Halis Bey’in torunu Serdar Halis Atakspor konuşmacı olarak katıldı.

Programda, Çanakkale Cephesi’nde görev almış komutanların azmi, cesareti ve kahramanlıkları torunları tarafından günümüze taşındı. Çanakkale Zaferi'ni kazanan şehit komutanların savaş anıları, belgelerle desteklenerek dinleyicilere aktarıldı. Geçmişin kahramanlık hikayeleri döneme ait fotoğraf ve videolarla pekiştirildi. Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından kahraman komutanların torunlarına günün anısına hediye takdim edildi.