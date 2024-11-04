Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alan Can Ozan’ın, “Acıtır Gibi Severek” isimli yeni şarkısının klibi mitolojik anlatımıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. İSTANBUL (İGFA) - “Acıtır Gibi Severek” in klip yönetmenliğini başarılı isim Pelin Kaçar üstlenirken, gerçek çekimlerle harmanlanmış animasyonlar klibin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Şarkının hikaye anlatısında kaybedilen bir aşkın ardından yaşanan acının kalpte bıraktığı izleri etkileyici bir şekilde anlatılıyor ve dinleyiciyi melankolik bir atmosferde sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor.

“Acıtır Gibi Severek” klibi, şarkının derin anlamını Can Ozan’ın duygusal ses tonuyla ve kalplere dokunacak sözleriyle duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.