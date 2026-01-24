Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fetih ve Sonrası: Osmanlı Şehzadeleri ve Trabzon' söyleşisinde, fetih sonrası Trabzon'un Osmanlı tarihindeki yeri ele alındı. Prof. Dr. Feridun M. Emecen, şehrin Osmanlı şehzadeleri açısından taşıdığı stratejik önemi değerlendirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini ele alan 'Fetih ve Sonrası: Osmanlı Şehzadeleri ve Trabzon' başlıklı söyleşi düzenlendi. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tarih meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği programın sunuculuğunu araştırmacı yazar ve öğretim görevlisi Veysel Usta üstlenirken, Osmanlı tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Feridun M. Emecen konuk konuşmacı olarak yer aldı.

TRABZON'UN STRATEJİK ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Söyleşide, Trabzon'un Osmanlı hakimiyetine girmesinin ardından yaşanan siyasi, idari ve sosyal süreçler ele alındı. Prof. Dr. Emecen, özellikle Trabzon'un Osmanlı şehzadeleri açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, şehzadelerin sancak tecrübelerinin devlet yönetimine katkılarını tarihi kaynaklar ışığında değerlendirdi. Fetih sonrası dönemde Trabzon'un Osmanlı devlet yapısı içindeki konumu ve bölgenin dönüşüm süreci katılımcılarla paylaşıldı.