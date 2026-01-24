Son yılların en etkili kar yağışının yaşandığı Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde yürüttüğü yoğun çalışmalarla ulaşımın aksamamasını sağladı. Özellikle kent merkezindeki ana arterlerde yapılan hızlı ve koordineli müdahaleler sayesinde trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etti.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda, dünden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı tüm birimleriyle seferber oldu. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 205 araç ve yaklaşık 800 personelle gece gündüz, 3 vardiya halinde sahada görev yapan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, özellikle ana caddelerde trafiğin rahat ve güvenli bir şekilde sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

TRAFİK KONTROL MERKEZİ VE 153 İLETİŞİM MERKEZİ İLE KAR KRİZİNE HIZLI ÇÖZÜM

Kent merkezindeki yollar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Kontrol Merkezi tarafından anlık olarak takip ediliyor. Merkezden alınan veriler doğrultusunda kapalı ya da risk taşıyan güzergâhlara ekipler hızla yönlendiriliyor. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin 153 İletişim Merkezi'ne vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler de titizlikle değerlendiriliyor. Gelen çağrılara kayıtsız kalınmazken, ekipler kısa sürede olay yerine sevk edilerek yollar yeniden ulaşıma açılıyor.

AKABE BÖLGESİNDE BUZLANMAYA KARŞI YOĞUN ÖNLEM

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yalnızca kent merkezinde değil, kentin yüksek kesimlerinde de çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Özellikle Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Akabe bölgesindeki iniş ve çıkışlarda, buzlanma riskine karşı sürekli tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yürütülüyor. Bunun yanı sıra Batıkent Mahallesi'nde bulunan TOKİ deprem konutlarının bulunduğu bölgelerde de ulaşımın aksamaması için ekipler teyakkuz halinde görev yapıyor.

Kırsal mahallelerde de kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor. Kırsal bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkânlar seferber ediliyor.

Kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin sahada olmaya devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri istendi.