Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi işbirliğinde Akhisar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte velilerinin katılımıyla Manisa gezisi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Belediyesi işbirliğinde Akhisar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinin katıldığı Manisa gezisi gerçekleştirdi. Şehrin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret eden kafileye, Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Seyyare Aslan, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu Başkanı Ruhan Tatlıdil, Büyükşehir ve Akhisar Belediyesi görevlileri ile öğretmenler eşlik etti.

Gezi programı, sabah saatlerinde Şehzadeler Park ve Masal Park ziyaretleriyle başladı. Daha sonra Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii ziyaret edildi. MASKİ Yemekhanesi’nde verilen öğle yemeği molasının ardından kafile, Yunusemre Kültür Parkı’nda bulunan Osmanlı Müzesi’ni gezerek programı tamamladı. Özel öğrenciler ve veliler, düzenlenen geziyle kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.