YENİ Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nda ilçe başkanlığı için yapılan ön seçim sonuçlandı. 971 oyun kullanıldığı seçimde 496 oy alan Alican Çam, Burak Türkkan karşısında 21 oy farkla sandıktan çıktı. Çam, böylece kurucu ilçe başkanlığının ardından Bayrampaşa teşkilatının seçilmiş ilçe başkanı oldu.

YENİ Parti’nin İstanbul teşkilatlarındaki kongre sürecinde Bayrampaşa’daki ilçe başkanlığı yarışı da sonuçlandı.

27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen ön seçimde kurucu ilçe başkanı Alican Çam ile Burak Türkkan yarıştı. Daha önce ilçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Avukat Levent Sevindi ise seçim öncesinde adaylıktan çekilerek Burak Türkkan’ı destekleme kararı almıştı.

971 OY KULLANILDI

Bayrampaşa’daki seçimde toplam 971 geçerli oy kullanıldı.

Sandıktan çıkan sonuçlar şöyle oldu:

Alican Çam: 496 oy

Burak Türkkan: 475 oy

Bu sonuçla Alican Çam, rakibine 21 oy fark atarak seçimi kazandı.

Oy verme işlemi saat 14.30'da başlarken sandıklar saat 18.30'da açıldı. Seçim öncesinde divan başkanlığına adayların ortak önerisiyle Tamer Özcanlı seçildi. Katip üyelik görevlerine ise Cüneyt Darılmaz ve Muradiye Albayrak Şit getirildi.

KURUCU BAŞKANLIKTAN SEÇİLMİŞ BAŞKANLIĞA

Alican Çam, YENİ Parti'nin Bayrampaşa'daki teşkilatlanma sürecinde kurucu ilçe başkanı olarak görev yapıyordu.

Çam, Ağustos 2026'da YENİ Parti Bayrampaşa Kurucu İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiş ve 16 asil, 16 yedek üyeden oluşan kurucu yönetim kurulunu oluşturmuştu. Teşkilatın ilçe merkezinin kurulması ve örgütlenme çalışmalarının yürütülmesinde de görev aldı.

Eylül ayında ise Bayrampaşa'daki yeni ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Çam'ın yanı sıra YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat ve Gökan Zeybek de yer aldı.

BAYRAMPAŞA’DA SİYASETTE YENİ DÖNEM

Çam'ın Bayrampaşa'daki siyasi geçmişi YENİ Parti öncesine uzanıyor.

Alican Çam, 2024 yılının başında Hasan Mutlu'nun belediye başkan aday adaylığı nedeniyle CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından ilçe yönetimi tarafından ilçe başkanlığına getirilmişti. Çam, 2025 yılında gerçekleştirilen CHP Bayrampaşa 14. Olağan Kongresi'nde de yeniden ilçe başkanı seçilmişti.

2026 yılında YENİ Parti'nin kuruluş sürecine katılan Çam, Bayrampaşa'da kurucu ilçe başkanlığı görevini üstlendi. Son yapılan ön seçimle birlikte teşkilatın seçilmiş ilçe başkanı oldu.

ALICAN ÇAM'IN ÖNÜNDEKİ SÜREÇ

Alican Çam'ın önündeki dönemde Bayrampaşa teşkilatının kongre sürecini tamamlaması ve yeni yönetim yapısının oluşturulması bekleniyor.

Çam'ın seçim sonrasında yaptığı çalışmaların merkezinde ise teşkilatın genişletilmesi, ilçe örgütünün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve Bayrampaşa'daki siyasi çalışmaların artırılması bulunuyor.

Bayrampaşa'daki sonuç, YENİ Parti'nin İstanbul teşkilatlanması açısından da dikkat çeken sonuçlardan biri oldu. İstanbul'da yapılan ilçe seçimlerinin büyük bölümünde başkanlar belirlenirken, Bayrampaşa'da sonuç 21 oy gibi sınırlı bir farkla ortaya çıktı.

ALICAN ÇAM

YENİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı

Doğum: 9 Temmuz 1993 – İstanbul / Bakırköy

Eğitim

İlk ve Ortaöğretim:

Bayrampaşa Hürriyet İlköğretim Okulu

Okul birinciliği

Lise:

Fatih Pertevniyal Lisesi

Lisans:

İstanbul Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Lisans:

Anadolu Üniversitesi – İşletme

Yüksek Lisans:

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İşletme, Tezli Yüksek Lisans

İş Hayatı

Alican Çam, 2017-2021 yılları arasında tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yöneticilik yaptı.

Daha sonraki dönemde erkek giyim sektöründe kendi markasını kurarak ticari faaliyetlerini sürdürdü.

Siyasi Görevleri

2024:

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

2025:

CHP Bayrampaşa 14. Olağan Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı seçildi.

2026:

YENİ Parti Bayrampaşa Kurucu İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. İlçede teşkilatlanma çalışmalarını yürüttü ve kurucu yönetim kurulunu oluşturdu.

27 Eylül 2026:

YENİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı ön seçiminde 496 oy alarak Burak Türkkan'ı 21 oy farkla geride bıraktı ve ilçe başkanı seçildi.

Siyasi ve Teşkilat Çalışmaları

Alican Çam, Bayrampaşa'daki siyasi çalışmalarının yanı sıra YENİ Parti'nin ilçedeki kuruluş ve teşkilatlanma sürecinde aktif görev aldı.

Kurucu ilçe başkanlığı döneminde 16 asil ve 16 yedek üyeden oluşan yönetim yapısını oluşturdu. Ardından ilçe başkanlığı için yapılan ön seçimde delegelerin/üyelerin oylarıyla seçilerek kurucu başkanlıktan seçilmiş ilçe başkanlığı görevine geçti.