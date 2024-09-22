Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’ye kazandıracağı ve yapımını hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’ın üstlendiği 30 milyon TL maliyetli Türkiye’nin en modern ve donanımlı Alzheimer Merkezi olacak Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin temeli 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde atıldı.KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetimlerde görev aldığı ilk günden bu yana ‘önce insan’ diyerek yerel yönetimlerin imkânlarını Kayserililer için seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ülke çapında takdir toplayan insan ve sağlık odaklı projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Bu kapsamda, Büyükkılıç’ın ‘Yeni 5 Yıl’ projeleri arasında yer alan ve en anlamlı yatırımlardan biri olarak değerlendirilen ve yapımını Başkan Büyükkılıç’ın hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’ın üstlendiği Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi için temel atma töreni düzenlendi.

Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi yanında düzenlenen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç ile kızlarının yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve oda temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde, anlamlı ve özel bir projenin temelinin atıldığı törende konuşan Başkan Büyükkılıç, konuşmasının selamlama kısmında hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’tan, ‘Yetişmemde de vesile olan değerli büyüğüm, öğretmenim, ağabeyim. Aynı zamanda hayırseverliğiyle gönlümüzde taht kuran, bizlere örnek ve önder olan büyüğüm’ ifadeleri ile söz etti.

Alzheimer Gündüz Bakım Evi projesinin insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hayata geçirilmesi gereken önemli konulardan biri olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Bir nörolog gözüyle hakikaten bu alanda bir eksikliği hissettiğimizi biliyorum. Bu konuda da daha önceden çabaların olduğunu da herkes biliyor. Ancak bazı konularda insanın gücü yetmeyebiliyor, çünkü daha öncelikli konular söz konusu olabiliyor. Fakat bu da tam olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hayata geçirilmesi gereken önemli konulardan biri” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Kocasinan belediyelerinin çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik çalışmalarından da söz etti.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’a teşekkür ettiği bölümlerde duygu dolu anlar yaşadı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da çok duygusal anlar yaşadıklarını kaydederek, “Ne mutlu Büyükkılıç ailesine, hep beraber omuz omuza bir hayır için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Allah bereketini arttırsın, kabul eylesin” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç’ın hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç ise hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bu hayırlı işin bir serüveni var. Benim eşim 12 yıldır Alzheimer hastası. Başkana dedim ki Kayseri’mizde hastane var, okul var, üniversite var, engelsiz yaşam merkezi var neden bir Alzheimer merkezi yok. Bununla biz hemhal olalım dedim. Başkan da arsayı buldu, projeyi hazırlattı, gereği olan bağışı da ben yaptım. Bu tesis için gerekli olan bağış bedelini ben yalnız kazanmadım. Sevgili eşim ve kızlarım en büyük desteğim oldu. Kızlarıma sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu tesis vatana, millete, Kayseri halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde Alzheimer Merkezi olacak Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin temeli atıldı.

Üç ana bölümden oluşacak Alzheimer Merkezi binasında, ilk bölüm, hastalığı çok ilerlememiş ve temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen erkek ve kadın hastalar için ayrı bölümler şeklinde tasarlanırken ev ortamı hissi veren üç daireden oluşan bu daireler hastaların günün büyük kısmını rahat ve güvenli bir şekilde geçirebilecekleri alanlar olarak planlandı. Hastaların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü dairelerde ana atölyeler, yemek salonları, çok amaçlı yedek atölyeler, mutfaklar, banyo ve WC'ler, mescit ve teras gibi yaşam alanları bulunuyor.

İlk bölümdeki dairelere hizmet veren destek birimlerinden oluşacak şekilde tasarlanan ikinci bölümde konferans ve eğitim salonu, poliklinikler, personel odaları, ıslak hacimler, ofisler ve teknik birimlerin yer alıyor.

Üçüncü bölüm ise daireler ile hizmet birimlerini birbirine bağlayan giriş kısmında planlanarak fuaye, dinlenme, danışma gibi alanları içerecek şekilde projelendirildi.

1655 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü gibi anlamlı bir günde temeli atılan bu anlamlı proje, hastaların hem kendilerini rahat hissedecekleri hem de sosyal etkileşim ve aktivitelere katılabilecekleri çok yönlü bir yaşam alanı sunacak.