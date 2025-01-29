Kocaeli'de İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir’deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni ziyaret ederek, İzmit’e benzer bir müze kazandırmak amacıyla önemli adım attı.ESKİŞEHİR (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni ziyaret ederek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Heyette İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, Başkan Danışmanları Çetin Sarıca ve Hakan Yalçın, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ve Ceren Öker Cömert yer aldı. İncelemelerde Başkan Hürriyet ve ekibine, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen eşlik etti.

İzmit Belediyesi tarafından yürütülen “İç Kale ve Çevresi Canlandırma Projesi” kapsamında restorasyon süreçleri tamamlanan tarihi Kalender Korkmaz Evi, İzmit’e kazandırılacak önemli bir sosyo-kültürel alan olarak planlandı. Bu kapsamda yapının balmumu heykel müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlayan ve Türkiye’de büyük beğeni toplayan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin bir benzerini İzmit’e taşıyacak proje, kentin kültürel ve turistik değerine katkı sunmayı hedefliyor.

Tarihi yapının restorasyon ve teşhir-tanzim süreçleri ortak bir proje çerçevesinde birleştirilirken, onarım faaliyetlerine de kısa süre içerisinde başlanacağı duyuruldu.

Balmumu müzesi projesiyle eş zamanlı olarak Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen’in İzmit’teki evi de tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, bu özel müzede, Yeşilçam’a emek vermiş ulusal karakterlerin balmumu heykellerinin yanı sıra film sahnelerinin küçük bir kolaj halinde canlandırılacağı alanlar yer alacağını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu iki önemli proje ile İzmit’in kültürel mirasını daha da ileriye taşımayı amaçlayacağını kaydetti.