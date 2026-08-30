Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarını dans ve drama gösterileriyle anlatan görkemli bir etkinlikle kutladı. Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Benim' danslı gösterisi, izleyenlere duygu ve gururu bir arada yaşattı.

BURSA (İGFA) - Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 80 dansçı sahne aldı. Dansçılar, 1915 yılından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanan tarihi süreci, 20 farklı sahnede dans ve drama gösterileriyle canlandırdı. Salonu dolduran vatandaşlar, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini konu alan gösterileri büyük beğeniyle takip etti.

'Türkiye Benim' danslı gösterisinin her bölümünde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktaları sahneye taşındı. Sarıkamış Destanı'ndan Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yıllarına, milli mücadele kahramanlarının fedakarlıklarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve ilk yıllarına kadar uzanan tarihi dönem, etkileyici koreografiler ve drama gösterileriyle anlatıldı.

Müzik, koreografi, drama ve sahne performanslarının bir arada kullanıldığı gösteride, milli mücadele ruhu ve bağımsızlık tutkusu etkileyici bir anlatımla izleyicilere aktarıldı. Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Halk Dansları ekibinin sahnelediği birbirinden özel gösterilere, programa katılan sanatseverler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Gösteri müzikal performans, vals gösterisi ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü vurgulayan final koreografisiyle sona erdi. Gösterinin finalinde salonu dolduran vatandaşlar, dansçıları dakikalarca ayakta alkışlayarak büyük coşkuya ortak oldu.

'BU TARZ ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, 'Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Türkiye Benim' danslı gösterisi, izleyenlere duygu ve gururu bir arada yaşattı. Bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kulu olsun.' şeklinde konuştu.

'ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN BEDELİNİ ECDADIMIZ VE ATALARIMIZ 104 YIL ÖDEDİ'

Bugün sahip olduğumuz özgürlüğün bedelinin 104 yıl önce ecdadımız ve atalarımız tarafından ödendiğini belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, 'Bugün burada toplanabiliyor, özgürce düşüncelerimizi ifade edebiliyor, sanat yapabiliyor ve bayrağımızın özgürce dalgalanıyorsa, bunun bedelini 104 yıl önce ecdadımız ve atalarımız ödedi. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Osmangazi Belediyesi adına şükranlarımızı ve minnetlerimizi bir kez daha ifade ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Aydemir'e günün anısına çiçek takdim etti.