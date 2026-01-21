Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dezavantajlı ailelerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla 'Büyük Küçük El Ele Sinemadan Yemeğe' adlı projesini hayata geçiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile dezavantajlı ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi, sosyal ve kültürel etkinliklere daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Forum Çamlık ve Teras Park Alışveriş Merkezleri'nde bu özel proje ile öğrenciler, ücretsiz sinema biletiyle film keyfi yaparken, yanında ücretsiz mısır ve içecek menüsünün de tadını çıkarabilecek.

Ayrıca, projeye katılan öğrencilere anlaşmalı restoranlardan yemek bileti ve kitap bileti dağıtılacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek projeden yararlanacak aileler, başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek.

Başvurular, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.denizli.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.