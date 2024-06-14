Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ortaklığında Ufuk Avrupa (Horizon Europe) HORIZON-CL6-2024-CIRCBIO-01 çağrısı kapsamında sunulan “VERNE-The one-stop-shop of accessible circular solutions for sustainable tourism” projesi, yaklaşık 5 milyon Euro tutarında destek almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Yürütücülüğünü İspanya’dan PNO INNOVATION SL’in gerçekleştireceği projede; İspanya, Danimarka, İrlanda, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avusturya, Slovenya ve Yunanistan’dan toplam 15 üniversite ve kuruluşun görev yapacak.

TÜRKİYE’DEN TEK ORTAK BUÜ

Türkiye’den sadece BUÜ’nün yer aldığı, turizm destinasyonlarının sürdürülebilir ve döngüsel modellere geçişini hızlandırmayı amaçlayan VERNE projesinin, sürdürülebilir turizm alanına büyük katkılar sunması bekleniyor.

Proje kapsamında, BUÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı, Doç. Dr. Mehlika Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Alp Aytaç ve Öğr. Gör. İsmail Çakmak araştırmacı olarak görev yapacak. VERNE projesi kapsamında, yine aynı araştırma ekibinin BUÜ koordinatörlüğünde yürüttüğü REMODEL projesinin çıktılarından da büyük ölçüde yararlanılacak.