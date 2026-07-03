Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen 'Su Verimliliği Seferberliği'ne tam destek veriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen 'Su Verimliliği Seferberliği'ne tam destek veriyor.

'Su Vatandır, Su Medeniyettir' anlayışıyla Bursa'nın su geleceğini korumayı temel öncelikleri arasında gören BUSKİ, Mavi Su Verimliliği Belgesi alma yolunda kritik idari ve teknik adımları hızla tamamladı. Bu kapsamda, kurumun su verimliliği hedeflerinin belirlenmesi ve stratejik yol haritasının çizilmesi amacıyla üst yönetim ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

SU VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANLARI HAZIRLANDI

Su kayıp ve kaçaklarının uluslararası standartlara çekilmesi, alternatif su kaynaklarının (yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı) teşvik edilmesi, binalarda su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve abonelerde su tasarrufu bilincinin artırılması ana başlıkları etrafında detaylı 'Su Verimliliği Eylem Planları' oluşturuldu. Sürecin kurum içinde ve sahada en etkin şekilde yürütülebilmesi adına; ilgili daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri arasında entegre çalışma modeli oluşturuldu. Ayrıca teknik ve idari personelin görev dağılımları titizlikle belirlendi. Verimlilik uygulamalarının takibi ve raporlanması için özel çalışma grupları tayin edildi.

Mavi Belge başvuru süreci ile ilgili olarak BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Değişen iklim şartları ve artan nüfus, suyumuzu her zamankinden daha verimli kullanmamızı zorunlu kılıyor. Ulusal çapta başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği'nin kentsel su verimliliği ayağında Bursa olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Mavi Su Verimliliği Belgesi için hedeflerimizi belirledik, toplantılarımızı gerçekleştirdik, eylem planlarımızı hazırlayarak ekiplerimiz arasındaki görev dağılımını kusursuz bir şekilde kurguladık. Bu belge sadece bir sertifika değil, BUSKİ olarak gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli su bırakma kararlılığımızın bir nişanesidir. Şehrimizin suyunu korumak için her damlaya değer katmaya ve 'Aynı Faydayı Daha Az Su ile Sağlama' prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz. BUSKİ olarak, önümüzdeki süreçte hem altyapı rehabilitasyon çalışmalarımızı hızlandıracak hem de 'Mavi Belge' vizyonumuz doğrultusunda halkımızı su verimliliği konusunda bilinçlendirecek yeni kampanyaları hayata geçireceğiz' ifadeleri yer aldı.