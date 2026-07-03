Maltepe Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çevre bakım ve temizlik çalışmalarını Altayçeşme Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Gün boyu sahada görev yapan ekipler, mahallede kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar kapsamında cadde, sokak ve kaldırımlar modern temizlik araçlarıyla temizlenirken, yıkama çalışmalarıyla ortak kullanım alanlarında hijyen seviyesi yükseltildi.

Program doğrultusunda mahallede kirlenen yer altı ve yer üstü konteynerler temizlenip, tazyikli suyla yollar yıkanarak mahalle daha düzenli bir görünüm sağlandı.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, ilçenin tüm mahallelerinde planlı şekilde sürdürülen temizlik çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini belirterek, daha temiz ve yaşanabilir bir Maltepe için ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade etti.