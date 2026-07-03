Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi amacıyla klima denetimlerini sıklaştırdı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, toplu taşıma araçlarının klima sistemleri tek tek kontrol edildi. Ekipler, araçlarda klimaların aktif olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetlerken, sürücülerin toplu taşıma yönetmeliğine uygun hareket edip etmediğini de inceledi.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri de değerlendiren ekipler, sürücülere araç içi sıcaklığın yolcuların konforunu olumsuz etkilemeyecek seviyede tutulması ve klima sistemlerinin sürekli çalıştırılması konusunda uyarılarda bulundu.

KURALLARA UYMAYANLARA UYARI

Denetimlerde yönetmeliğe aykırı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenirken, eksiklik tespit edilen araç sürücülerine gerekli uyarılar yapıldı. Sürücülerden tespit edilen eksiklikleri en kısa sürede gidermeleri istendi.

KLİMA AÇMAYANLARA YASAL İŞLEM

Zabıta ekipleri, yaz döneminde toplu taşıma araçlarında klima kullanımının zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yönetmelik hükümlerine rağmen klima çalıştırmayan sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha kaliteli, güvenli ve konforlu şekilde yararlanabilmesi amacıyla klima denetimlerinin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.