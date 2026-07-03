Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne saatler kala bir paylaşım yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 9 gün boyunca Sakarya'da büyük heyecana sahne olacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne saatler kala Sakaryalılara bir davet çağrısı yaptı. Alemdar, 'Önümüzdeki 9 gün boyunca şehrimizin dört bir yanında kültür ve sanatın birleştirici gücünü ve heyecanını hep birlikte yaşayalım. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu coşkuyu paylaşmak için Millet Bahçesi'ne davet ediyorum' dedi.

4-12 Temmuz tarihlerinde arasında 9 gün boyunca sürecek büyük festival için Sakaryalı hemşehrilerine çağrıda bulunan Alemdar, tüm aileleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

Birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalin açılışı 4 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Alemdar, 'Sakarya olarak bu büyük heyecanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 9 gün boyunca şehrimizin dört bir yanında kültür ve sanatın birleştirici gücünü ve heyecanını hep birlikte yaşayalım. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu coşkuyu paylaşmak için Millet Bahçesi'ne davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçıların sahne alacağı festival boyunca tiyatrolar, söyleşiler, atölyeler, sergiler ve çocuk etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Festivalde Sefo, Demet Akalın, Ebru Yaşar, Buray, Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Resul Dindar, Kıraç ve Bayhan Sakarya'da sevenleriyle buluşacak.