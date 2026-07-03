Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatiline neşe katacak sosyal ve kültürel etkinliklerini mahallelere taşımaya başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi çocukların yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Mahallemde Neşe Var' etkinliğinin ilk programını Pamukova'nın Hüseyinli Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Birbirinden renkli etkinliklerle buluşan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Mahallemde Neşe Var' etkinliğinin ilk programı Pamukova Hüseyinli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Gün boyunca süren etkinliklerde kurulan yüz boyama ve kitap ayracı atölyeleri çocuklardan büyük ilgi gördü. Müzik eşliğinde düzenlenen oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşayan minikler, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkardı.

Program kapsamında sahnelenen, yazarlığını ve yönetmenliğini Seçkin Bayramoğlu'nun üstlendiği gölge oyunu ise hem çocuklara hem de ailelerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, çocukların yoğun ilgisiyle takip edildi. Etkinliğin sonunda çocuklara diş macunu seti, Bilim Çocuk dergisi ve dondurma hediye edildi.