Milli Savunma Bakanlığı, 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında Eskişehir'de eğitim gören öğrencilerin 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda misafir edildiğini açıkladı. Etkinlikte öğrencilere jet uçakları, görev süreçleri ve personel kurtarma faaliyetleri tanıtıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında Eskişehir'de eğitim gören öğrencilerin 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ağırlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, proje kapsamında öğrencilerin Türk Hava Kuvvetleri'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Etkinlikte öğrencilere jet uçakları ve görev süreçleri tanıtılırken, Personel Kurtarma Ekibi tarafından gerçekleştirilen özel gösteriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, gençlerin askerî havacılığı yakından tanımasının önemine dikkat çekilerek, 'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir!' vizyonuyla, gençlerimizi askerî havacılığın dünyasıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz.' ifadelerine yer verildi. Bakanlık, 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' ile öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevleri, imkân ve kabiliyetleri hakkında yerinde bilgi edinmelerini ve millî savunma bilincinin güçlendirilmesini amaçlıyor.