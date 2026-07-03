Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve bereket geleneğini yaşatmak amacıyla Hüdavendigar Mahallesi'ndeki Mihraplı Camii'nde Cuma namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları öne çıktı.

Aşure ikramı öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hemşehrileriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Aydın, aşure dağıtımına eşlik ederek katılımcılarla yakından ilgilendi. Samimi sohbetlerin yaşandığı programda, paylaşmanın ve dayanışmanın toplumun en önemli ortak değerlerinden biri olduğu vurgulandı.

Program sonunda vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti. Etkinlik, Muharrem ayının manevi atmosferinde paylaşma kültürünü yaşatan ve vatandaşları aynı sofranın bereketinde buluşturan anlamlı bir program olarak tamamlandı.