ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, özel tekne kullanımından donanım kurallarına kadar çeşitli alanlarda yeni hükümler getirirken, değişiklikler 17 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, özel tekne kullanımına ilişkin yeterlilik şartlarında kapsam genişletildi. Daha önce yalnızca Amatör Denizci Belgesi (ADB 10) ile düzenlenen ilgili hükme, 'gemici yeterlik belgesi' de eklendi. Böylece belirlenen koşullarda gemici yeterlik belgesine sahip kişiler de düzenleme kapsamındaki haklardan yararlanabilecek.

Düzenlemeyle, yönetmelikte istisna kapsamında değerlendirilen deniz araçlarının kapsamı da genişletildi. Buna göre, yarış sınıfı teknelerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş spor kulübü ve federasyonların envanterinde kayıtlı bulunan ve yalnızca sportif faaliyetlerde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, söz konusu istisna kapsamındaki araçlar dışında kalan özel tekne ve yatların, güncellenen EK-2 teçhizat listesine göre donatılması zorunlu hale getirildi.

Öte yandan, yönetmeliğin 14'üncü maddesinde yer alan 'özel tekneler' ibaresi 'ticari yatlar' olarak değiştirilerek uygulama alanı netleştirildi.

Teknik düzenlemeler kapsamında ise alkol ölçümüne ilişkin birim düzeltmesine gidildi. Yönetmeliğin 18'inci maddesinde yer alan '0,25 mg/ml' ifadesi '0,25 mg/L' olarak revize edildi.

Ayrıca, özel teknelerde bulundurulması gereken ekipmanları düzenleyen EK-2 Teçhizat Listesi de tamamen yenilenerek güncellendi.

Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 17 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.