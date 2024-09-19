Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), belediye başkanları ziyaretleri kapsamında Keles’i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’nun makamında gerçekleşen ziyarete, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç katıldı. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, ziyaret nedeniyle BUSİAD Başkanı Küçükkayalar’a teşekkür ederken, “Bir vizyonla bizi ziyaret eden ilk kurum sizsiniz” dedi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” çalışması hakkında bilgi verirken, yalnız bırakılan dağ ilçelerini de içine alan Bursa’nın bütünlükçü bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Küçükkayalar, “Bursa sadece merkezdeki 5-6 ilçeden ibaret değil. Buralardaki değerleri de görmemiz ve en uygun şekilde değerlendirmemiz gerekir” dedi.

Keles Belediye Başkanı Doğru da, bu düşünceye katıldığını, her yatırımın Bursa’ya yapılmasının şart olmadığını kaydederek, “Örneğin huzurevi neden buraya yapılmasın” diye konuştu.

Ziyarette, ilçenin doğa güzellikleri, tarımsal yapısı ve turizme kazandırılabilecek değerleri konuşuldu.

Ziyaretin sonunda BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Doğru'ya fincan seti hediye etti.