Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü'nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2024-2025 döneminin üçüncü toplantısında, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, “Mantık insanlığın Nesi Oluyor?” başlığında bir sunum yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Felsefe Derneği Başkanı Gürkan Kaya’nın yönetiminde gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, “Biz mantığı ve rasyonaliteyi savunmak zorundayız. Nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsanız, mantığa hakkını vermek zorundasınız” dedi.

Mantığın her zaman var olduğunu, düşünceye gömülü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çitil, “Bilmediğimiz şeyi, bildiğimiz kavramlar üzerinden tanımlayarak bilebiliriz, bilmediğimiz bir takım cümleleri, önermeleri, bildiğimiz öncüllerden çıkarımlar yaparak bilebiliriz. Mantık bunu bize sağlar” diyerek mantığın çelişmezlik ilkesini de anlattı.

“Öncüller doğruysa sonuç yanlış olamaz” diyen Prof. Dr. Çitil, “mantığın yardımıyla öncüllerin kabul edildiği bir yerde tüm sonuçların kabul edilir. Bu da mantığın ikna ediciliğini ortaya çıkarıyor. Aristoteles de mantık bilimsel bilgi üretmek için kullanılır diyor. Mantık olmasa insanlık kim bilir neredeydi” diye konuştu.

Prof. Dr. Çitil, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bilimsel araştırma yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın. İnsanlar birbirlerini ikna ediyorum adı altında safsatalara boğarlar. Güç ilişkileri ayyuka çıkar. Biz mantığı ve rasyonaliteyi savunmak zorundayız. Nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsanız, mantığa hakkını vermek zorundasınız. Mantıkta ayar kaçtığı anda her türlü ehliyet riske girmeye başlıyor. İster araştırmacı ister mühendis ol. Bu da olur demeye başlarsanız bütün ayarlar kaçar.”

Soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil ve Bursa Felsefe Derneği Başkanı Gürkan Kaya'ya söyleşi sonunda, Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin “Kır Çiçekleri Okusun Diye” sosyal sorumluluk projesi, adlarına yapılan bağışın sertifikası, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay tarafından sunuldu.