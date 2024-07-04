Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, kamuoyunda tartışılan yeni vergi düzenlemelerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, iş dünyasının temsilcileri olarak yeni vergi paketi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bu kapsamda önemsediğimiz husus, adaletli bir vergi sisteminin varlığı, etkin ve kapsayıcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Küçükkayalar, “Gözlemlediğimiz kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanımız da bu konu üzerinde özellikle durmaktadır. Kamuoyunda tartışma ortamı bulan bahse konu vergi paketinin, toplumun tüm kesimleri üzerindeki ekonomik yükü daha da artırmasından endişe etmekteyiz. Umudumuz ve beklentimiz düzenlemelerin etkin, adaletli ve kapsayıcı olmasıdır.” dedi.

Ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için tüm kesimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini de dile getiren Küçükkayalar, “Oluşacak ortam üretimin yavaşlamasına ve istihdam kaybına yol açmamalı, aksine üreterek ve mümkün olduğunca katma değerli üretim alanlarını artırıp, onları daha fazla destekleyerek bu kriz ortamından çıkılması sağlanmalıdır” dedi.