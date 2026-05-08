TRABZON (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette Bakan Bak'a; Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

KATKILARINIZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bakan Bak'ın Trabzon'a verdiği katkılara dikkat çekerek, 'Ziyaretinizden çok memnun olduk. Bu şehri tanıyan, bilen bir bakanımız olarak katkılarınız hem hemşehrilerimiz hem de bizler için çok önemli. Bunun için müteşekkiriz. Bütün hizmetlerin banisi olan Cumhurbaşkanımızın anlayışına uygun hareket eden Spor Bakanlığımız sayesinde Trabzon, Türkiye'de nadir olimpik altyapıya sahip şehirlerden biri konumundadır. Bunlarda sizin emeğiniz ve katkınız çok fazladır. Bunun için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise spor yatırımlarının önemine vurgu yaparak, 'Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için spor yatırımları kaçınılmazdır. Sahilde yürüyen insanlar, bisiklete binen insanlar ve sporun tüm vatandaşlara yayılması için belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Spor Trabzon'un genlerinde var' dedi.

BAŞKAN GENÇ KAPSAMLI SUNUM YAPTI

Ziyaret kapsamında Başkan Ahmet Metin Genç, Bakan Bak'a şehirde yapılan ve yapılması planlanan projeler ile çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.