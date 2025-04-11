Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Denizbank ile anlaşmanın sağlandığını ve kulübün hiçbir bankaya borcunun kalmadığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kulübün banka borçlarının tamamen kapatıldığını duyurdu.

Kulüp Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, göreve geldiklerinde yaklaşık 200 milyon TL olan borç için kamu bankalarıyla daha önce anlaşma sağlandığını belirterek, DenizBank ile yapılan son anlaşmayla birlikte kulübün kamu veya özel bankalara hiçbir borcunun kalmadığını açıkladı.

Başkan Çelik, DenizBank lehine olan federasyon gelirlerindeki temliklerin de kaldırıldığını ifade etti.

“Borçsuz Bursaspor” hedefiyle çalışmaların süreceğini vurgulayan Kulüp Başkanı Enes Çelik, tüm paydaşlardan sürece destek beklediklerini belirtti.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1910711461648748902