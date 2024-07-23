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Geçen sezon Eurocup’ta takımı ile yarı final oynayan Grantham, 19 maçta forma giyerken 27,2 dakika, 9,5 sayı, 5,3 ribaund ve 2,1 asist ortalamalarını yakaladı..

Yeşil beyazlı ekibin son transferi Donte Grantham geçtiğimiz sezon London Lions formasıyla 23,2 dakika, 11,6 sayı, 5,8 ribaund ve 2,7 asist ortalamaları ile oynamıştı.

2024-2025 sezonunda Europe Cup'ta mücadele edecek Bursaspor, Birleşik Amerikalı forvet Donte Grantham ile anlaşma sağladı. BURSA (İGFA) - Bursaspor Basketbol, Birleşik Amerikalı forvet Donte Grantham ile anlaşma sağladığını duyurdu.