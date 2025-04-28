Bursa Derneği, Ankara’da geleneksel kahvaltı organizasyonu düzenledi. Etkinlikte Şampiyon Bursaspor’un bayrağı, Ankara Kalesi’ndeki Bursa Evi’ne asıldı.Herkes DUYSUN / BURSA (İGFA)- Bursa Derneği, Ankara’da her yıl düzenlediği kahvaltı organizasyonuyla üyelerini ve hemşehrilerini bir araya getirdi. Etkinliğe Bursa’dan Fan Club’ı temsilen Başkan Ali Ademoğlu ve bazı üyeler de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kazancı, derneğin faaliyetleri ve Ankara Kaleiçi’ndeki tarihi Bursa Evi hakkında bilgi vererek, geçmiş etkinliklerden esprili anılar paylaştı.

Organizasyonun açılışını yapan Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı, kahvaltıya Bursa’dan ve Ankara’dan katılan tüm hemşehrilere ve Bursa Fan Club Başkanı Ali Ademoğlu’na, kahvaltı organizasyonunu düzenlemekle görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Şeyda Karakılıç ve Mualla Çilek’e, derneğe emeği geçen Başkan Yardımcısı Yüksel Bağdaş, Genel Sekreter Arif Akdemir, Sayman Gökhan Sakar’a, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ramazan Öngöre, Sedat Aşkın Uğur, Hamdi Şengel’e, Denetim Kurulu Üyeleri Recep Demirezen ve Fatma Ece Sadıklar’a, Onur Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Fahri Köprülü’ye ve tesis görevlilerine teşekkür etti.

Ademoğlu, Bursa Fan Club ve Bursa Derneği’nin kardeş dernekler olarak uzun yıllardır iş birliği yaptığını, hemşehrilerin ve Bursa’nın hedeflerine katkı sağladığını belirtti. Ademoğlu, Fan Club Flaması ve Teşekkür Çiçeği’ni organizasyon sorumlusu Mualla Çilek’e takdim etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Şengel, yakın zamanda vefat eden Feriha Acara’yı anarken, toplu fotoğraf çekimiyle kahvaltı sona erdi. Ardından Bursa’dan gelen konuklar, Kazancı, Başkan Yardımcısı Yüksel Bağdaş ve Genel Sekreter Arif Akdemir eşliğinde Ankara Kalesi’ne götürüldü. Burada Şampiyon Bursaspor Bayrağı, Bursa Evi’ne asıldı.