Bursa'da tarımsal üretimi güçlendirmek ve tarım arazilerini daha etkin kullanmak amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Bursa'nın üç ilçesinde 268 üreticiye yüzde 75 hibe destekli toplam 236 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Mudanya, Karacabey ve Kestel ilçelerinde yürütülen Ayçiçeği Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi ile yaklaşık 5 bin 906 dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor. Proje, yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile hayata geçiriliyor.

Söz konusu proje ile üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılması, işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması ve tarıma uygun olmayan alanlarda alternatif üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca dağıtılan tohumlarla bölgedeki ayçiçeği üretiminin artırılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında temin edilen tohumlar, uygulamanın yapıldığı ilçelerde düzenlenen törenlerle üreticilere teslim edildi.