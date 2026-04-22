Türkiye, 2026 yılının ilk çeyreğinde 511 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç ederken, Ege Bölgesi 221 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına imza attı ve aslan payını aldı. Ege, Türkiye'den yapılan kuru domates ihracatının yüzde 95'ini, kornişon turşu ihracatının yüzde 94'ünü, biber turşusu ihracatının yüzde 90'ını tek başına yaptı.

İZMİR (İGFA) -Ege Bölgesi, Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatından yüzde 43 pay alarak liderliğini sürdürdü.

Türkiye'nin yıllık 58 milyon ton yaş meyve sebze ürettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ülkemizde sanayiye yönelik üretim bilincinin artmasıyla birlikte meyve sebzelerin işlenerek mamule dönüştürüldüğünü ve katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandırıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin dünyanın gıda ambarı olduğuna vurgu yapan Başkan Uçak, '2025 yılında iklim krizi nedeniyle pek çok üründe üretim düşüşleri yaşamamıza rağmen dünyanın dört bir tarafına meyve sebze mamulleri ihraç ederek 2025 yılında 2,6 milyar dolar meyve sebze mamulleri ihraç ettik. 2026 yılında bundan sonraki süreçte hava koşullarında bir olumsuzluk yaşamazsak meyve sebze mamulleri ihracatında 2026 yılı sonunda 3 milyar dolara ulaşabiliriz' dedi.

GAZLI İÇECEKLER, MEYVE SULARI VE DOMATES SALÇASI İLK ÜÇTE

Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatında sebze konservelerinin 58 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı, gazlı içeceklerin 50 milyon dolarla sebze konservelerini takip ettiği bilgisini veren Başkan Uçak şöyle devam etti: 'Meyve suyu ihracatımız yüzde 14'lük artışla 42 milyon dolardan 48 milyon dolara yükseldi. Domates salçası ihracatımız 36 milyon dolardan 44 milyon dolara çıkarken domates salçası ihracatımızdaki artış yüzde 22 oldu. Biber turşusu ihracatımız 40 milyon dolar, karışım meyve sebze suları 34 milyon dolar, kornişon turşuları 32,5 milyon dolar, kuru domates 29,5 milyon dolar ve elma suları 21,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.'

Meyve sebze mamulleri ihracatında zirvede 81 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığını ifade eden Uçak, 'Geleneksel ihraç pazarımız Almanya 67,3 milyon dolarla zirve ortağı olurken, İngiltere Türkiye'den 35,5 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri talep etti. Irak'a meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 58'lik artışla 29 milyon dolardan 30 milyon dolara çıkarken, Hollanda 23,7 milyon dolar, KKTC 20 milyon dolar, Suriye 19,2 milyon dolar, İtalya 18 milyon dolar, Fransa 11 milyon dolar ve Filistin 9,5 milyon dolarlık meyve sebze talebiyle ilk 10'a girdiler' diyerek sözlerini noktaladı.

EGE BÖLGESİ'NDE TURŞU İHRACATI ÖNE ÇIKTI

Öte yandan meyve sebze mamulleri ihracatının lideri Ege Bölgesi'nde en çok ihraç edilen ürünlerde biber turşuları 36 milyon dolarlak ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin biber turşusu ihracatının yüzde 90'ı Ege Bölgesi'nden yapılmış oldu. Ege Bölgesi'nden en çok ihraç edilen meyve sebze mamullerinde ikinci sırada 30 milyon dolarda kornişon turşusu öne çıktı. Kornişon turşusu ihracatında Ege Bölgesi'nin payı yüzde 94'e ulaştı.

Ege Bölgesi'nin domine ettiği ürünlerden bir diğeri kuru domates oldu. Türkiye 29,5 milyon dolarlık kuru domates ihraç ederken bu ihracatın yüzde 95'ine tekabül eden 28,2 milyon dolarlık büyük dilimini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri gerçekleştirdi. Bölgeden meyve sebze mamulleri ihraç edilen ülkelerde ABD 41,3 milyon dolarla zirvedeki yerini korurken, Almanya 40,2 milyon dolarla ABD'yi takibini sürdürdü. İngiltere'ye 20 milyon dolarlık, İtalya'da 13 milyon dolarlık, Hollanda'ya 10,4 milyon dolarlık lezzet ihraç edildi.