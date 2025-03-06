Bursa’da geleneksel sanatları yaşatmak ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak amacıyla kurulan Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği, sanatı herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Kurucu Başkan ve ipek koza sanatçısı Elif Kamacı Efe, şehrin kültürel kimliğini güçlendirmek için sanatçılara destek verilmesi gerektiğini kaydetti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Elif Sanat Kütlür ve Kadın Dayanışma Derneği, dezavantajlı çocuklara oyuncak örme, bebek servislerine battaniye dikimi, hasta yakınlarına yönelik sanatsal atölyeler ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlama gibi birçok sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor.



Derneğin kurucusu, aynı zamanda ipek koza sanatçısı olan Elif Kamacı Efe, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı aldıktan sonra, geleneksel sanatları yeni nesillere aktarmak amacıyla Elif Sanat Atölyesi’ni kurdu. Atölyede ipek koza sanatı başta olmak üzere çini, sepet örme, örgü, rölyef, suluboya ve birçok geleneksel sanat dalında eğitimler veriliyor. Verilen eğitimler, yalnızca sanatsal teknikleri öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda katılımcıların kişisel gelişim yolculuğuna da katkı sağlıyor.

Sanatla terapi çalışmaları kapsamında dezavantajlı bireylere yönelik programlar uygulanıyor ve bu süreçte hem bireylerin sosyal hayata katılımı hem de psikolojik destek alması sağlanıyor.

“GELENEKSEL SANATLARI MODERN DÜNYAYA ADAPTE ETMELİYİZ”

Geleneksel sanatları modern dünyaya uyarlayarak korumanın önemine değinen Kamacı Efe, “Bursa’nın sanat tarihine güçlü bir bağ ile sahip çıkıyor ve geleneksel sanatları modern dünyaya adapte ederek yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, ipek koza sanatının Kültür Bakanlığı’nın geleneksel somut olmayan kültürel miras listesine eklenmesi için yürüttüğümüz çalışmalar 2018 yılında sonuç verdi.” ifadelerini kullandı.

Sanatçıların yaşadığı en büyük sorunlardan birinin, eserlerini sergileyebilecek yeterli alan bulamamak olduğunu belirten Kamacı Efe, “Sergi açmak istediğimizde çoğu zaman yer bulamıyoruz. Başvurduğumuzda ise şehirde sayıları yetersiz olan salonların aylarca dolu olduğu belirtiliyor.” diyerek sanatçılar için daha fazla alan açılmasını istedi.

“FUAR VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA SANATÇILAR DA DAHİL EDİLMELİ”

Geleneksel el sanatçılarının karşılaştığı ekonomik zorluklara da dikkat çeken Kamacı Efe, sanatın sürdürülebilir olması için sanatçıların ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sanatçıların ürettikleri eserleri satamadıklarında mesleklerini sürdürmekte zorlandığını ifade eden Kamacı Efe, "Özellikle geleneksel sanatlarla uğraşan ustalar, sınırlı bir alıcı kitlesine hitap ettikleri için işlerini devam ettirmekte büyük güçlük çekiyor. Oysa sanata yapılan yatırım, yalnızca sanatçıyı değil, aynı zamanda şehrin kültürel gelişimini de destekler. Bu değerli ustaların sanat meraklılarıyla daha fazla buluşması gerekiyor. Bu kapsamda iş dünyası ile sanatçılar arasında bir köprü kurulmalı, fuar ve uluslararası organizasyonlara sanatçılar da dahil edilerek daha geniş bir kitleye ulaşmaları sağlanmalıdır. Böylece Bursa, sanatçılarına sahip çıkarak kültürel kimliğini çok daha güçlü bir şekilde tanıtabilir” diye konuştu.