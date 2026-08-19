Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Sakarya Kültür Festivali, Millet Bahçesi'nde başladı. Farklı kültürlerin buluştuğu ve zengin etkinliklerin yer aldığı festival, 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültürel zenginliğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Sakarya Kültür Festivali'nin 3'üncüsü başladı.

Açılış programına AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Adapazarı Kaymakamı Musa Sarı, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. İlhan Yılmaz ve Veysel Çıplak, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Sakarya İpek Yolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Eren, hemşeri dernekleri başkanları ve üyeleri, parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlar katıldı.

Millet Bahçesi'nde kapılarını açan festivalin ilk gününde gerçekleştirilen Yerel Kültür Buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Rumeli, Balkan, Karadeniz, Kafkas, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Roman kültürü sivil toplum temsilcileri aynı sahnede buluştu.

Millet Bahçesi'ne kurulan stantlarda farklı kültürlere ait gastronomi örnekleri, birbirinden harika lezzetlere, yöresel kıyafetlere ve farklı coğrafyalara ait çalgı ile ezgilere yer verildi. Halk oyunları, yöresel türküler ve çeşitli gösterileri buluşma adeta şölene dönüştü.

'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

Sakarya'nın farklı kültürlerin bir arada, kardeşçe yaşadığı özel bir şehir olduğunu anlatan Başkan Yusuf Alemdar, 'Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, emeğini ortaya koymuş, geleceğini bu şehre adamış herkesle kucaklaşıyoruz, ortak bir hikaye yazıyoruz. Ortak örf ve adetlerimizi, coğrafyamızın bize kazandırdığı geleneklerimizi yaşatmak için, birbirimizi daha iyi tanımak ve kardeşliğimizi pekiştirmek için böyle güzel etkinliklerde bir araya geliyoruz' dedi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin ise, 'Sakarya, zengin hikâyelerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı çok özel bir şehir. Bugün burada bu zengin mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir aradayız. Yöresel yemeklerden el emeği sanatlara, sahnedeki özel performanslara kadar birçok değeri hep birlikte yaşayacağız. Bu sadece bir festival değil, zengin kültürlerin ve hikâyelerin buluşmasıdır' diye konuştu.

Sakarya'nın Rumeli-Balkan, Karadeniz, Kafkas, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Roman kültürlerinin buluşacağı festival, 25 Ağustos'a kadar Millet Bahçesi'nde devam edecek.