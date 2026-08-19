Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Binkonutlar Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu ve tatlı su hatlarını yeniliyor.

KONYA (İGFA) - Konya'da Binkonutlar Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde mevcut altyapının yenilenmesi amacıyla kapsamlı bir ıslah çalışması gerçekleştiren KOSKİ, kullanım ömrünü tamamlayan mevcut boruları dayanıklığı yüksek, uzun ömürlü polietilen borularla değiştiriyor.

Çalışma kapsamında bin 800 metre içme suyu şebeke hattı ile 210 metre tatlı su şebeke hattı olmak üzere toplam 2 bin 10 metre uzunluğundaki altyapı hattı yenileniyor.

Bölgede yaşanması muhtemel altyapı kaynaklı sorunların önüne geçilmesi, su hizmetlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefiyle yapılan çalışma en kısa sürede tamamlanarak işletmeye alınacak.